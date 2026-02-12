James Van Der Beek, protagonista di Dawson’s Creek, è morto a causa di un tumore al colon. La sua scomparsa riaccende i riflettori su questa malattia, che colpisce sempre più giovani. Gli esperti avvertono che negli Stati Uniti l’età di insorgenza si è abbassata, mentre in Italia il rischio aumenta a causa dell’obesità infantile in crescita. Ora, più che mai, è importante conoscere i segnali e le modalità di prevenzione.

James Van Der Beek è morto per un tumore al colon, diagnosticatogli nel 2023. Il celebre protagonista della serie Dawson’s Creek aveva solo 48 anni, la sua scomparsa ha sconvolto un’intera generazione di fan. A creare ancora più sconforto l’idea che abbia lasciato una famiglia, composta dalla moglie Kimberly Brook e da 6 figli (Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah), sempre messi al primo posto attraverso la scelta di una vita lontana dai riflettori, anche prima della malattia. È stata proprio la moglie ad aver lanciato, poco dopo l’annuncio della morte di Van Der Beek, una raccolta fondi: per fronteggiare il cancro, la famiglia ha dovuto fare i conti “non solo con sfide emotive, ma anche con notevoli difficoltà finanziarie” per sostenere le cure. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - James Van Der Beek di Dawson's Creek morto di tumore al colon: chi è a rischio, come si cura, come prevenirlo

Approfondimenti su James Van Der Beek

L’attore James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.

La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: È morto James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek; Addio a James Van Der Beek: film, serie e vita privata della star di Dawson's Creek. FOTO; James Van Der Beek è morto; James Van Der Beek, morto a 48 anni l’attore di Dawson’s Creek.

James Van Der Beek, lanciata una raccolta fondi per la moglie e i 6 figli dilaniati dai costi delle cure contro il cancroGli amici della famiglia di James Van Der Beek hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere la moglie e i sei figli ... dire.it

Addio James Van Der Beek: l’annuncio della moglie, i 6 figli, il lutto delle altre star di Dawson’s Creek«Il nostro amato James ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio, fede e grazia»: l'annuncio della moglie dell'attore, morto di cancro a 48 anni. I 6 figli, il cordoglio delle star ... amica.it

“Respirare la tua stessa aria è stato sacro”, scrive Katie Holmes, Joey di Dawson’s Creek, ricordando James Van Der Beek. L’attrice parla di “avventure di una giovinezza unica”, tra risate, conversazioni sulla vita e canzoni di James Taylor, sottolineando quant facebook

James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione. Holmes dice x.com