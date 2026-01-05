Guasto alle comunicazioni tre voli per Milano cancellati | circa 600 turisti bloccati a Sharm el-Sheik

A causa di un guasto alle comunicazioni, tre voli diretti a Milano sono stati cancellati, lasciando circa 600 turisti bloccati a Sharm el-Sheik. La situazione ha creato disagi tra i viaggiatori, che ora attendono aggiornamenti e soluzioni per il proseguimento del viaggio. Restano in atto le operazioni di gestione dell’emergenza per ripristinare i collegamenti e supportare i passeggeri coinvolti.

Sono circa 600 i turisti attualmente bloccati a Sharm el-Sheik, in Egitto, a seguito della cancellazione di tre voli diretti a Milano nella giornata di ieri. Lo fa sapere la Farnesina. Tre voli per Milano cancellatiStando a quanto appreso, tre voli commerciali sono stati annullati a causa della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

