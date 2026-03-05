L’inchiesta sulle presunte violazioni della privacy degli occhiali di Meta

Due giornali svedesi hanno riferito che alcuni dipendenti di un'azienda esterna avrebbero avuto accesso ai dati degli utenti attraverso gli occhiali di Meta, sollevando dubbi sulla protezione della privacy. L'inchiesta si concentra sulle modalità di gestione delle informazioni e sulla possibile diffusione di dati sensibili senza autorizzazione. Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

Due giornali svedesi hanno scritto che i dipendenti di un'azienda esterna avrebbero accesso ai video registrati dagli utenti I lavoratori intervistati dai giornalisti svedesi, impiegati in una società con sede a Nairobi chiamata Sama, erano incaricati di insegnare all’intelligenza artificiale a interpretare le informazioni, etichettando manualmente gli oggetti contenuti nei video. Hanno detto di aver visto di tutto, comprese persone che vanno in bagno, che hanno rapporti sessuali o che guardano contenuti pornografici. I dipendenti dell’azienda hanno detto anche di aver avuto accesso alla trascrizione di alcune conversazioni degli utenti con l’intelligenza artificiale, per poter verificare che rispondesse correttamente alle domande. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - L’inchiesta sulle presunte violazioni della privacy degli occhiali di Meta Meta privacy invasiva negli occhiali intelligenti conferma che non interessa cosa pensiNel contesto delle tecnologie indossabili, si analizza una possibile funzione denominata Name Tag destinata agli occhiali intelligenti di Meta. Occhiali smart Meta: riconoscimento facciale in arrivo, tra innovazione e nuove preoccupazioni sulla privacy.Meta punta al riconoscimento facciale negli occhiali smart: tra innovazione e nuove sfide per la privacy. Altri aggiornamenti su L'inchiesta sulle presunte violazioni.... Discussioni sull' argomento Inchiesta Codice Interno, la Procura di Bari chiede archiviazione per Anita Maurodinoia; Foggia Calcio, la Cassazione respinge il ricorso di Fabio Delli Carri: restano le accuse di tentata estorsione aggravata; Reliquie di San Francesco in vendita on line: con l'ostensione riparte il mercato di presunti frammenti sacri dei santi; Non fu lui la talpa di Olivieri: assolto maresciallo della guardia di finanza. BELLUNO I difensori degli indagati dell'inchiesta sulle presunte pressioniBELLUNO I difensori degli indagati dell'inchiesta sulle presunte pressioni nella gara del gas in provincia intervengono, il giorno dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata al gip dalla procura ... ilgazzettino.it Divorato in un pomeriggio uggioso...bellissimo e triste...la storia di due ragazzi vittime di tradizioni ancestrali in una tormentata Albania! Consiglio vivamente la lettura! "Le camelie invernali" di Ermal Meta... - facebook.com facebook Aiutiamo @GuidoCrosetto a scegliere la meta della sua prossima vacanza. Taiwan Groenlandia x.com