Occhiali smart Meta | riconoscimento facciale in arrivo tra innovazione e nuove preoccupazioni sulla privacy

Meta annuncia l’arrivo degli occhiali smart dotati di tecnologia di riconoscimento facciale, spinta dalla voglia di migliorare l’esperienza utente. La società introduce questa funzionalità mentre cresce la preoccupazione tra gli esperti di privacy, che temono un uso improprio dei dati biometrici. Nei prototipi mostrati, gli occhiali sono in grado di identificare le persone in tempo reale, suscitando domande sulla protezione delle informazioni personali.

Meta punta al riconoscimento facciale negli occhiali smart: tra innovazione e nuove sfide per la privacy. Meta sta valutando l’integrazione di una funzione di riconoscimento facciale, denominata “Name Tag”, nei suoi occhiali smart sviluppati in collaborazione con EssilorLuxottica. La tecnologia, attualmente in fase di sviluppo, potrebbe consentire agli utenti di identificare le persone che incontrano, sfruttando l’intelligenza artificiale e i dati presenti sulle piattaforme social del gruppo come Facebook e Instagram. La novità, rivelata da indiscrezioni del New York Times, solleva interrogativi significativi sulla privacy e sull’etica dell’utilizzo di tali tecnologie in spazi pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Essilux, in collaborazione con Meta, prosegue nel suo percorso di sviluppo nel settore degli occhiali smart Ray-Ban.

Occhiali Smart: INNOVAZIONE O PERICOLO Ray-Ban Meta Display.

