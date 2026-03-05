L’imprenditoria accelera sul Lario al femminile | a fine 2025 oltre 13mila aziende e 36mila posti di lavoro

A fine 2025, nel territorio lariano ci sono più di 13.000 aziende gestite da donne e circa 36.000 posti di lavoro creati. L'imprenditoria femminile sta crescendo rapidamente e rappresenta un segmento importante dell’economia locale. Questi dati evidenziano come le imprese femminili abbiano un ruolo centrale nello sviluppo economico dell’area, contribuendo in modo significativo alla realtà imprenditoriale complessiva.

Bei numeri in rosa: l'imprenditoria femminile nell'area lariana è infatti un vero e proprio motore economico, composto da oltre 13.000 realtà e 36.300 addetti. Un tessuto produttivo non solo capace di resistere alle turbolenze del mercato, ma in piena evoluzione verso modelli di business sempre più strutturati. Secondo l'ultimo report curato dall'ufficio Studi e Statistica dell'Ente camerale, aggiornato a fine 2025, le aziende guidate da donne rappresentano il 20,6% dell'intero sistema economico locale. Il dato più significativo che emerge dall'analisi di lungo periodo (2016-2025) è il netto cambio di passo nella forma giuridica.