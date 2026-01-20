Olimpiadi Milano-Cortina il fronte lavoro | Creati 36mila posti Dal ghiaccio agli eventi oltre 100mila candidati

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, sono stati annunciati circa 36.000 posti di lavoro, coinvolgendo settori come il ghiaccio, la manutenzione degli impianti e l’organizzazione degli eventi. Oltre 100.000 candidati si sono presentati per ruoli che spaziano dagli esperti tecnici alle figure di supporto come catering, pulizie e ristorazione. Questa occasione rappresenta un'importante opportunità di occupazione e di sviluppo economico per il territorio.

Milano – Dalle figure iperspecializzate come esperti del ghiaccio o manutentori di impianti sciistici fino alla galassia che ruota attorno agli eventi, addetti al catering, alle pulizie o alla ristorazione. Una stima dell'Università Bocconi di Milano e della Ca' Foscari di Venezia prevede complessivamente la creazione di circa 36mila posti di lavoro legati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina ai nastri di partenza, comprensivi anche dell'indotto generato, in settori come l'edilizia e la macchina del turismo e dell'accoglienza, concentrati principalmente nell'area lombarda, tra Milano e la provincia di Sondrio, e delle Dolomiti.

