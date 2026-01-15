Incendio all’Osmannoro impianto esterno di un’azienda in fiamme

Oggi, 15 gennaio 2026, si è verificato un incendio presso un impianto industriale in via Lucchese all’Osmannoro, Firenze. L’incendio ha interessato un edificio esterno di un’azienda, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità stanno gestendo la situazione, e non sono stati segnalati feriti al momento. La vicenda è ancora sotto controllo e si attendono aggiornamenti sulle cause e sullo sviluppo dell’incendio.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, 15 gennaio, in un edificio industriale in via Lucchese all'Osmannoro. L'allarme è scattato intorno alle 12:50, le fiamme hanno interessato l'impianto di aspirazione esterno alla struttura. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, di Barberino di Mugello e dalla sede centrale, con l'impiego complessivo di due squadre operative e due autobotti. L'incendio è stato quindi circoscritto, evitando il coinvolgimento dell'intero edificio e limitando i danni. Sono quindi proseguite le operazioni di raffreddamento, necessarie per scongiurare eventuali riprese del fuoco.

