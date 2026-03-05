L' impero miliardario della nautica | così la Romagna domina il mercato mondiale degli yacht
L’industria nautica della Romagna si distingue per il suo peso nel mercato mondiale degli yacht, con aziende che producono imbarcazioni di alta gamma. La regione si conferma come un polo importante nel settore, grazie a una consolidata tradizione artigianale e a un’ampia capacità produttiva. Le imprese locali esportano in diversi Paesi, consolidando la loro presenza internazionale e mantenendo un ruolo di rilievo nel settore.
La nautica romagnola non è soltanto una questione di stile o di tradizione artigianale, ma rappresenta oggi una vera corazzata industriale capace di navigare a gonfie vele anche nelle acque agitate dei mercati globali. Parliamo di un segmento produttivo che unisce artigianato storico e industria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
