L’illusione della disoccupazione | scende ma solo grazie agli inattivi

Il mercato del lavoro mostra un calo della disoccupazione che però si concentra principalmente tra gli inattivi, mentre i dati sugli occupati non segnano un miglioramento significativo. Le statistiche indicano che il tasso di disoccupazione si è ridotto, ma questa diminuzione riguarda soprattutto persone che non cercano attivamente un impiego. La maggioranza politica celebra i numeri, ignorando che la realtà del mercato rimane complessa.

La disoccupazione tocca i minimi storici in Italia, ma quasi esclusivamente grazie alla crescita degli inattivi. Il mercato del lavoro riparte, esultano a destra. La disoccupazione tocca il minimo storico, festeggia la maggioranza. Eppure anche i dati bisognerebbe interpretarli, valutarli in un’ottica complessiva. Perché se è vero che la disoccupazione è effettivamente in calo, va anche evidenziato che questa flessione è legata quasi esclusivamente alla crescita degli inattivi, ovvero coloro i quali non sono più disoccupati non perché abbiano trovato un lavoro, ma semplicemente perché hanno rinunciato a cercarlo. Gli ultimi dati Istat mostrano, nel mese di gennaio, una crescita di 80mila occupati rispetto a dicembre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

