Il bluff della disoccupazione | scende solo grazie agli inattivi

La disoccupazione in Italia segna un calo, ma la buona notizia nasconde alcune ombre. La Premier Meloni esulta, ma i numeri sono falsati: il calo deriva soprattutto dall’aumento delle persone inattive, che non cercano più lavoro, e non da una vera ripresa occupazionale. I dati ufficiali mostrano una realtà più complicata di quella che si dipinge in pubblico.

Giorgia Meloni esulta per i dati sul lavoro, ma in realtà c’è ben poco da festeggiare. Perché sì, scende la disoccupazione. Ma non scende perché aumentano gli occupati, anzi. Scende solamente perché sempre più persone hanno smesso anche di cercarlo il lavoro. Sono i cosiddetti inattivi, che continuano a crescere e a permettere così alla presidente del Consiglio di festeggiare il calo della disoccupazione. Non è un caso che a diminuire sia anche il numero di occupati. Il succo è che il mercato del lavoro si è indebolito, non di certo rafforzato come vuole far credere Meloni. L’Istat certifica il calo di 20mila occupati (-0,1%) a dicembre, con un tasso al 62,5%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Gli ultimi dati Istat indicano un calo record della disoccupazione a novembre, suscitando soddisfazione tra le autorità.

A novembre 2026, il tasso di disoccupazione in Italia si è attestato al 5,7%, il livello più basso dal 2004.

