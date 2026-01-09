Meloni esulta per record disoccupazione ma non parla della crescita degli inattivi soprattutto donne e giovani

Gli ultimi dati Istat indicano un calo record della disoccupazione a novembre, suscitando soddisfazione tra le autorità. Tuttavia, si trascurano altri aspetti importanti, come l’aumento degli inattivi, principalmente donne e giovani, che superano i 12 milioni. Questo dato rivela una realtà più complessa del mercato del lavoro italiano, evidenziando che il miglioramento delle statistiche non sempre si traduce in una reale ripresa occupazionale per tutte le categorie.

Gli ultimi dati Istat dicono che il numero dei disoccupati a novembre è sceso al minimo storico. Il governo esulta, ma nasconde un altro dato, e cioè l'aumento del numero di persone che non ha un posto e neppure lo cerca: sono i cosiddetti inattivi, che nel nostro Paese sono più di 12 milioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Lavoro, Istat: disoccupazione al minimo storico. Ma calano occupati e salgono inattivi. Meloni: “Sistema produttivo cresce”

Leggi anche: VIDEO | Economia modenese stabile ma occupazione in difficoltà: crescono gli inattivi, soprattutto donne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lavoro, il tasso di disoccupazione mai così basso: al 5,7 per cento a novembre. La premier Meloni esulta; Tra inattivi e salari da fame Meloni festeggia; Meloni: «La disoccupazione scende e l’occupazione continua a crescere. Avanti su questa strada»; Istat, Mancini (FdI): opposizioni si arrendano, con il governo Meloni record occupazione in Italia.

Disoccupazione, calo record. Meloni: «Segnale importante» - nonostante gli effetti sempre più visibili dell'inverno demografico. ilmessaggero.it