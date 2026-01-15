Milano Cortina 2026 la cerimonia d’apertura delle Paraolimpiadi all’Arena di Verona
La cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 si terrà all’Arena di Verona, con artisti come Stewart Copeland e i Meduza. L’evento segna l’inizio di una manifestazione dedicata alla valorizzazione degli atleti paralimpici e alla promozione dello sport inclusivo. Un momento importante che unisce musica, emozione e impegno per un’edizione che si preannuncia significativa per l’Italia e il mondo.
Stewart Copeland e i Meduza sono i primi ospiti della cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che si terranno all’Arena di Verona. A 50 giorni esatti dall’inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Fondazione Milano Cortina 2026 ha svelato a Palazzo Balbi a Venezia i titoli, le visioni creative e i primi talenti coinvolti nelle Cerimonie di Apertura e Chiusura di questa edizione Paralimpica. Un appuntamento di alto valore simbolico e istituzionale che ha visto la partecipazione di Alberto Stefani, Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Giuseppe Fasiol, Commissario straordinario per le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Craig Spence, Chief Brand and Communications Officer del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Organizzatore delle prossime Paralimpiadi, Marco Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), e degli atleti Paralimpici, nonché Ambassador di Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Macrì e Orietta Bertò. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
