Gravi danni per una violenta mareggiata a Fossacesia il sindaco chiede interventi urgenti alla Regione FOTO

Questa mattina, a Fossacesia, la costa è stata devastata da una violenta mareggiata. Le onde hanno provocato danni ingenti a spiagge e infrastrutture, spingendo il sindaco a chiedere interventi urgenti alla Regione. La situazione resta critica e preoccupa cittadini e amministratori.

La violenta mareggiata che ha colpito la costa nelle ultime ore ha causato gravi criticità lungo il litorale di Fossacesia, riportando al centro dell’attenzione l’emergenza legata all’erosione marina. La forza del mare ha danneggiato le strutture costiere e le attrezzature della piccola pesca.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Fossacesia Mareggiata

La Fials segnala gravi criticità organizzative e gestionali nell’Oncologia di Camberlingo, che compromettono la sicurezza dei pazienti e del personale.

Dopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, si registrano ingenti danni all’agricoltura e alla pesca.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Fossacesia Mareggiata

Argomenti discussi: Porto Recanati travolta da mareggiate e dall'esondazione del Musone: gravi i danni; Danni maltempo in Calabria, il Pd chiede di destinare i fondi del ponte per la ricostruzione; Cirò Marina in ginocchio: blocco alla pesca e gravi danni sul lungomare; L’Italia, che frana! Niscemi in bilico ricorda che siamo un Paese dai piedi di argilla. Dal 1918 sono state 17.000 le gravi frane in 14.000 luoghi, con 5.939 vittime e 1,2 mld di euro all’anno di danni. Delle 750.000 frane Ue, 620.808 sono nostre.

Ciclone Harry devasta la Sicilia: danni per oltre mezzo miliardo, verso lo stato di emergenzaLa prima stima dei danni dopo il ciclone Harry e la richiesta al governo della dichiarazione di emergenza nazionale. meridionews.it

Auto va fuori strada e finisce contro una casa: gravi danniPaura nella serata di domenica a Montemaggiore al Metauro (Colli al Metauro), dove un incidente stradale ha avuto conseguenze pesanti anche per un’abitazione privata che si trova lungo la strada. Poco ... ilrestodelcarlino.it

Lo Stato Maggiore ha riferito che i missili Flamingo hanno colpito il poligono di addestramento di Kapustin Yar, un sito di lancio per l'Oreshnik russo, provocando gravi danni alle strutture e l'evacuazione di parte del personale. facebook

Askatasuna, Piantedosi alla Camera: "Evitati danni più gravi, dietro gli scontri strategia eversiva” x.com