Licenza intestata a un condannato per reati legati alla camorra | sequestrato lido

Un lido balneare situato a Pinetamare, nel comune di Castel Volturno, è stato sequestrato preventivamente su ordine del giudice. La licenza di gestione dell’attività è intestata a una persona condannata per reati legati alla camorra. L’operazione di sequestro è stata disposta nel corso di un procedimento giudiziario in corso.

La concessione demaniale marittima era stata rilasciata prima della condanna definitiva del titolare. Il blitz in località Pinetamare Un lido balneare sul litorale di Castel Volturno, in località Pinetamare, è stato sottoposto a sequestro preventivo su disposizione del gip. Il provvedimento riguarda il titolare dello stabilimento balneare, la cui licenza risultava intestata a un soggetto con precedenti penali e condannato in via definitiva per reati legati alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la concessione demaniale marittima era stata rilasciata prima della condanna definitiva del titolare. Tuttavia la... 🔗 Leggi su Casertanews.it Castel Volturno, sequestrato noto lido: concessione intestata a un pregiudicatoSecondo quanto emerso dalle indagini, la licenza del lido risultava intestata a un soggetto pregiudicato, già condannato in via definitiva per reati... Pavia, Procura e carabinieri a confronto sui reati legati alla violenza di generePavia, 29 gennaio 2026 – Un seminario formativo, ma anche l'occasione per "testare” i meccanismi procedurali che scattano per le indagini nei più... Tutto quello che riguarda Licenza intestata. Discussioni sull' argomento Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Base logistica dello spaccio: il questore chiude il bar; QUESTURA DI PADOVA: QUESTORE DISPONE CHIUSURA EX ART. 100 TULPS PER 30 GIORNI DI UN PUBBLICO ESERCIZIO A MONSELICE. Sequestrato un lido balneare a Pinetamare, Castel Volturno. Il provvedimento è stato eseguito da Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Secondo le indagini, la licenza era intestata a un pregiudicato condannato per criminalità organizzata, che avrebbe c - facebook.com facebook