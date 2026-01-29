Pavia Procura e carabinieri a confronto sui reati legati alla violenza di genere

Questa mattina a Pavia si è svolto un seminario tra la procura e i carabinieri. L’obiettivo era verificare come funzionano i procedimenti nelle indagini sui reati di violenza di genere. Un momento di confronto pratico, che ha coinvolto ufficiali e investigatori, per capire meglio i passaggi e le procedure da seguire in casi così delicati.

Pavia, 29 gennaio 2026 – Un seminario formativo, ma anche l'occasione per "testare" i meccanismi procedurali che scattano per le indagini nei più gravi e delicati casi di reati di violenza di genere. Il procuratore Fabio Napoleone, insieme al procuratore aggiunto Stefano Civardi e ad altri due pubblici ministeri della stessa Procura pavese, hanno tenuto al Comando provinciale dei carabinieri di Pavia un seminario formativo dedicato al femminicidio. Un approfondimento sul nuovo quadro normativo con l'introduzione del reato punito con uno specifico articolo del codice penale, il 577 bis, appunto il cosiddetto femminicidio.

