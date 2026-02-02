Cinema Ariston di Castelnuovo ricca programmazione che accompagnerà gli spettatori fino ad aprile 2026

Il Cinema Ariston di Castelnuovo Rangone ha aperto una nuova rassegna d'essai, iniziata il 3 febbraio e che durerà fino ad aprile 2026. Ogni martedì sera, alle 21, il pubblico può assistere a una selezione di film che promette di offrire un viaggio tra cinema di qualità e proposte innovative. La programmazione si rinnova con costanza, puntando a coinvolgere gli spettatori locali con appuntamenti che si susseguono nel tempo.

Dal 3 febbraio il Cinema Ariston di Castelnuovo Rangone (via Roma 6B) ha inaugurato una nuova rassegna d'essai che accompagnerà il pubblico fino a fine aprile, con appuntamenti ogni martedì alle ore 21.00.Un percorso cinematografico internazionale che attraversa Europa, Medio Oriente e Stati Uniti, alternando autori affermati e nuove voci del cinema contemporaneo. In programma drammi, commedie, thriller e incursioni nel fantasy, con registi come Ari Aster, Jafar Panahi, i fratelli Dardenne, Mike Flanagan, e titoli presentati e premiati nei principali festival.La rassegna propone storie intense e attuali, capaci di interrogare il presente: identità, conflitti, legami familiari, trasformazioni sociali.🔗 Leggi su Modenatoday.it

