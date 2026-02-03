Omicidio della madre | 42enne in carcere a Bari tenta suicidio imputato in fin di vita

Un uomo di 42 anni, accusato di aver ucciso la madre a settembre, ha cercato di togliersi la vita in cella a Bari. Ora si trova in fin di vita. L’intera vicenda si è consumata nel carcere, dove il 42enne ha tentato di suicidarsi poco dopo l’episodio che ha portato al suo arresto.

Un 42enne originario del Brindisino, imputato per l'omicidio della madre, ha tentato il suicidio nella cella del carcere di Bari, in seguito all'aggressione della madre, avvenuta nel settembre 2023. L'uomo, ora ricoverato al Policlinico di Bari in condizioni gravissime, era già stato arrestato subito dopo il delitto, per poi essere portato in processo davanti alla Corte d'assise di Brindisi. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe ucciso la madre di 71 anni, sottoposta a un attacco fisico e successivamente bruciata. La causa, in attesa di un nuovo dibattimento, è stata riformulata a gennaio, con l'ultima udienza programmata per il 10 febbraio.

