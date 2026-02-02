Alberto Villani, 42 anni, ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Bari. L’uomo, imputato per l’omicidio della madre Cosima D’Amato, si è ferito gravemente e ora si trova in condizioni critiche. La notizia ha fatto subito il giro del carcere, mentre i medici continuano a lottare per salvarlo.

Il 42enne Alberto Villani, imputato a processo per l’omicidio della madre Cosima D’Amato, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Bari. L’episodio si è verificato domenica 1 febbraio 2026, durante la giornata, e ha provocato un intervento d’urgenza che ha portato l’uomo in condizioni critiche al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono tuttora gravissime, con il rischio di esito letale. Il tentativo di autodistruzione è avvenuto in un contesto già segnato da gravi problemi psichici e fisici: Villani, che da tempo è costretto alla sedia a rotelle a causa di patologie croniche, era già stato ricoverato in passato dopo aver ingerito una sostanza tossica, in un’occasione precedente al processo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ameve.eu - Imputato di omicidio materno tenta autodistruzione in carcere, in gravi condizioni mediche

Approfondimenti su Alberto Villani

Ultime notizie su Alberto Villani

