Compleanno in cella per l’ex principe Andrea | rischia fino a 96 ore di fermo preventivo ecco come funziona e le tre opzioni previste dalla legge britannica

L’arresto di Andrea, ex principe, avviene a causa di un’indagine in corso, e il suo compleanno si svolge dietro le sbarre. La polizia lo ha fermato all’alba a Sandringham, portandolo in cella, dove rischia fino a 96 ore di fermo preventivo. La legge britannica permette questo periodo di detenzione prima di eventuali accuse formali. Andrea trascorre questa giornata senza celebrazioni, lontano dalla famiglia e senza i tradizionali festeggiamenti. La sua situazione giudiziaria resta ancora da definire.

Niente banchetti, nessun brindisi e, soprattutto, nessuno sfarzo reale. Il 66esimo compleanno di Andrew Mountbatten-Windsor segna il punto di non ritorno della sua parabola pubblica: l'ex principe sta trascorrendo la giornata odierna in stato di detenzione, rinchiuso in una stazione di polizia dopo l' arresto avvenuto all'alba a Sandringham. Un contrasto netto con la vita di privilegi a cui il fratello minore di re Carlo III è sempre stato abituato. Le condizioni di detenzione. Secondo quanto riferito dalla Bbc, che ha interpellato esperti di procedura penale britannica, Andrea si trova attualmente in una camera di sicurezza singola.

