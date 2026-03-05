L’ho preso prima io Dietro la personale Furia epica di Trump in Iran

Durante una conferenza stampa, il segretario americano alla Difesa ha dichiarato che l’unità segreta iraniana coinvolta in un tentativo di assassinio di Trump è stata braccata e uccisa in un attacco. Le sue parole si riferiscono a un episodio specifico, senza entrare in dettagli sulle circostanze o sui motivi dell’operazione. La notizia riguarda direttamente le azioni delle forze statunitensi in risposta a questa minaccia.

Il presidente americano elimina l’iraniano che pianificava di ucciderlo. Dalle minacce alla sua persona fino alla decisione di portare gli Stati Uniti in guerra in medio oriente Ieri in conferenza stampa il segretario americano alla Difesa Pete Hegseth ha detto che il capo dell’unità segreta iraniana “che ha tentato di assassinare Trump è stato braccato e ucciso” in un attacco dell’operazione “Furia epica” lanciata sabato scorso insieme all’esercito israeliano. Poco dopo l’inizio dell’operazione, in un’intervista con l’emittente Abc il presidente americano ha per la prima volta ammesso una dimensione personale nella sua decisione di... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Iran, "operazione Furia epica": così Trump ha ridisegnato il mondoL’operazione “Ruggito del Leone”, come l’hanno nominata a Gerusalemme, o “Furia Epica” nella versione di Washington, con cui si è scatenata la guerra...

Usa e Israele, ‘Furia epica' sull’Iran: “Morto Khamenei”. Trump: “L’abbiamo ucciso, era malvagio”Roma – Già delle premesse contenute nel nome, l’operazione ‘Ruggito del leone’ – ribattezzata dal dipartimento della Difesa Usa ‘Furia epica’ –...

Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco

