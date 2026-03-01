Usa e Israele ‘Furia epica' sull’Iran | Morto Khamenei Trump | L’abbiamo ucciso era malvagio
Usa e Israele hanno annunciato di aver colpito un obiettivo in Iran, dichiarando che il leader supremo è morto durante l’operazione. Fonti americane hanno confermato che l’attacco è stato realizzato con successo e che il leader iraniano è stato ucciso. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l’obiettivo era di eliminare una figura malvagia, mentre le autorità israeliane hanno riferito di aver condotto l’operazione sotto il nome di ‘Furia epica’.
Roma – Già delle premesse contenute nel nome, l’operazione ‘Ruggito del leone’ – ribattezzata dal dipartimento della Difesa Usa ‘Furia epica’ – manifestava l’intenzione di andare oltre un semplice avvertimento. “I militari degli Stati Uniti hanno avviato grandi operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere gli americani eliminando le minacce imminenti provenienti dal regime iraniano” ha annunciato ieri mattina Donald Trump in un video diffuso su Truth. Nelle stesse ore il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz parlava di “un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce per lo Stato di Israele”. Poco prima due colonne di fumo nero avevano oscurato il cielo della capitale iraniana, Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, recuperato il corpo». Trump: «Non volevano un accordo, posso chiudere la guerra in 2-3 giorni». Teheran colpisce Dubai
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: "Khamenei è morto, i leader di Teheran collaborino o moriranno". Festa nelle strade della capitale della Repubblica islamica
Iran, il nemico alle porte. Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare”
Tutto quello che riguarda Morto Khamenei.
Temi più discussi: Trump annuncia l’operazione Furia epica contro l’Iran:Distruggeremo i loro missili e la marina; Furia epica, USA e Israele bombardano l'Iran; Gli Stati Uniti nell'incognita persiana; I 73 anni di attriti tra Usa e Iran: le cause dietro al conflitto.
IL PUNTO ALLE 11 - Usa e Israele attaccano l'Iran. Allarme in tutto il GolfoIsraele annuncia così, di primo mattino, l'avvio delle ostilità contro l'Iran. Un attacco condotto insieme agli Stati Uniti, da dove il presidente Donald Trump lancia il suo avvertimento: Teheran non ... ansa.it
Israele-Usa: attacco preventivo su Iran. Trump promette non avrà il nucleare e Teheran colpisce basi americaneL’attacco congiunto sarebbe stato pianificato per mesi. Trump annuncia l’operazione Furia epica e avverte i membri dei Pasdaran e delle forze armate: Deporre le armi o affrontare una morte certa. firstonline.info
Iran, “Khamenei è morto”: applausi dalle finestre a Teheran Video sui social mostrano festeggiamenti in diversi quartieri Dopo la diffusione, da parte di media israeliani, della notizia dell’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei in un attacco congiunt facebook
L’ayatollah Khamenei è morto. Al suo posto Stefano De Martino. x.com