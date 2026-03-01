Usa e Israele ‘Furia epica' sull’Iran | Morto Khamenei Trump | L’abbiamo ucciso era malvagio

Usa e Israele hanno annunciato di aver colpito un obiettivo in Iran, dichiarando che il leader supremo è morto durante l’operazione. Fonti americane hanno confermato che l’attacco è stato realizzato con successo e che il leader iraniano è stato ucciso. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l’obiettivo era di eliminare una figura malvagia, mentre le autorità israeliane hanno riferito di aver condotto l’operazione sotto il nome di ‘Furia epica’.