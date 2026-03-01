L’Iran è al centro di una nuova operazione chiamata “Furia Epica”, secondo quanto riferito. Il nome ufficiale dell’operazione, che a Gerusalemme è nota come “Ruggito del Leone”, è stato comunicato recentemente. Nessun dettaglio sui partecipanti o sugli obiettivi specifici è stato reso pubblico, ma il nome e le dichiarazioni ufficiali confermano che si tratta di un’azione di grande rilievo.

L’operazione “Ruggito del Leone”, come l’hanno nominata a Gerusalemme, o “Furia Epica” nella versione di Washington, con cui si è scatenata la guerra contro l’Iran è scattata intorno alle 8 del mattino di sabato, primo giorno della settimana per la Repubblica islamica, mentre milioni di persone si recavano al lavoro o a scuola. Una differenza sostanziale con l’attacco sferrato da Israele e Stati Uniti nel giugno scorso avvenuto, come del resto per la gran parte dei bombardamenti di apertura dei conflitti recenti, con il favore delle tenebre. La scelta dell’orario inusuale sarebbe dovuta a un incontro tra i vertici militari e politici iraniani in programma nelle prime ore del giorno nella capitale, prontamente segnalato dall’intelligence israeliana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, "operazione Furia epica": così Trump ha ridisegnato il mondo

Usa e Israele, 'Furia epica' sull'Iran: "Morto Khamenei". Trump: "L'abbiamo ucciso, era malvagio"

