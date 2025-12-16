Lewis Hamilton ha fatto un regalo di Natale a tutti i dipendenti della Ferrari con un bigliettino

Durante una visita a Maranello, Lewis Hamilton ha sorpreso i dipendenti della Ferrari consegnando loro un regalo natalizio accompagnato da un bigliettino personale, creando un momento di condivisione e solidarietà tra i due grandi nomi dell’automobilismo.

Nel corso della sua visita in fabbrica a Maranello Lewis Hamilton ha consegnato a tutti i membri della Gestione Sportiva della Ferrari un regalo natalizio con un bigliettino personale. Fanpage.it

