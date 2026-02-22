Lewis Hamilton fiducioso | Ora so cosa va fatto con la Ferrari

Lewis Hamilton afferma di aver capito cosa serve per competere contro la Ferrari. La sua dichiarazione arriva dopo aver analizzato le prestazioni durante i test pre-stagionali in Bahrain, dove ha individuato le aree da migliorare. Il pilota britannico si concentra ora su strategie più efficaci e su una maggiore determinazione. Con questa consapevolezza, si prepara a affrontare il campionato con un approccio diverso e più deciso.

Lewis Hamilton non vuole più rivivere un anno “ triste, incolore e avaro di gioie “. Il messaggio che accompagna la fine dei test pre-stagionali di F1 in Bahrain è chiaro e suona come una promessa: il 2025 è alle spalle, il Mondiale 2026 rappresenta un nuovo inizio, soprattutto per lui e per la Ferrari. Alla vigilia dell’esordio stagionale in Australia, sul circuito di Melbourne, il sette volte campione del mondo appare rigenerato nello spirito e determinato nelle parole. Dopo una stagione complicatissima, la seconda al volante della Rossa, il britannico ha scelto i social per raccontare senza filtri il proprio stato d’animo, lasciando emergere delusione, consapevolezza e fame di riscatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lewis Hamilton ha fatto un regalo di Natale a tutti i dipendenti della Ferrari, con un bigliettinoDurante una visita a Maranello, Lewis Hamilton ha sorpreso i dipendenti della Ferrari consegnando loro un regalo natalizio accompagnato da un bigliettino personale, creando un momento di condivisione e solidarietà tra i due grandi nomi dell’automobilismo.

Lewis Hamilton ammette: “Ora voglio allontanarmi da tutto”. Quale futuro in Ferrari?Lewis Hamilton, protagonista indiscusso della Formula 1, apre un nuovo capitolo della sua carriera ammettendo di voler prendere le distanze da tutto.

Lewis Hamilton vs Ferrari

Mai più una stagione triste, incolore, avara di gioie con e per la squadra ed i tifosi, come quella vissuta l'anno scorso. E' il senso del messaggio, quasi una promessa di rinascita, che Lewis Hamilton ha voluto lanciare sui propri social, al termine degli ultimi test - facebook.com facebook

GREEN LIGHT Lewis Hamilton is back on track as the afternoon session gets under way #F1 #F1Testing x.com