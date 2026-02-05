L’Esorcista | Chiwetel Ejiofor si unisce a Scarlett Johansson nel cast stellare di Mike Flanagan

Il nuovo capitolo di “L’Esorcista” si avvicina sempre di più. Mike Flanagan dirige un cast di star, tra cui Scarlett Johansson e Chiwetel Ejiofor. Le riprese sono in corso e l’attesa cresce tra i fan della saga. La produzione si sta muovendo a ritmo serrato per portare sul grande schermo un film che promette di essere all’altezza delle aspettative.

Il nuovo capitolo della saga de L'Esorcista continua a prendere forma sotto la guida di Mike Flanagan. Il regista, già acclamato per capolavori horror come The Haunting of Hill House e Midnight Mass, sta assemblando un cast stellare per quello che promette di essere un rilancio radicale del franchise. L'ultima grande novità riguarda l'ingresso nel progetto di Chiwetel Ejiofor, la star di Doctor Strange e candidato all'Oscar per 12 anni schiavo. Un cast da Oscar per il nuovo Esorcista. Flanagan sembra intenzionato a puntare altissimo sulla qualità recitativa. Ejiofor non è l'unico nome di peso: si unisce infatti a un gruppo di interpreti già confermati che vanta diverse nomination e statuette dell'Academy: Scarlett Johansson: Protagonista principale, fresca del successo di Jurassic World: Rebirth.

