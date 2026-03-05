L' Eredità solo donne Insopportabile | è bufera

Una polemica sta divampando intorno a una puntata di un popolare programma televisivo, dove un commento di un spettatore ha suscitato numerose reazioni. L'uomo ha criticato la presenza esclusiva di donne nel cast, definendo il format insopportabile e insultando le partecipanti con commenti offensivi. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori.

"Questa trasmissione è insopportabile con sole donne. Per me sono stupide con quell'atteggiamento come se dovessero conquistare chissà che". Il tweet di una telespettatrice agita i fan de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il messaggio molto duro su X arriva la sera di una puntata quasi tutta in rosa: Fiamma, Eleonora, Maria Clara, Mirta, Nadia e Katia a sfidare il solo Giulio. La spunta Eleonora, battendo Fiamma e Katia, e approda alla Ghigliottina con 180mila euro in ballo. Con le cinque parole indizio sul tavolo ("Musica", "Boss", "Città", "Chiacchiere" e "Luigi XVI"), Eleonora arriva a giocarsi la bellezza di 90mila euro e prova la sua risposta, "Carnevale".