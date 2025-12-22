L' Eredità ma davvero fate? | bufera sulla puntata speciale

Una puntata speciale de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, è andata in onda ieri, domenica 21 dicembre, in prima serata. Si trattava di un appuntamento, intitolato "Gran Galà Telethon", volto a raccogliere fondi per finanziare la ricerca e trovare cure a malattie genetiche rare che colpiscono molti bambini nel mondo. Tanti gli ospiti in studio e i concorrenti vip che giocano per donare denaro alla Fondazione. A spuntarla è stata la coppia formata da Ilaria D’Amico e Gianluca Gazzoli, che è riuscita a vincere e devolvere a Telethon 47.500 euro. La coppia ha indovinato la parola "Allegria" ed è arrivata alla Ghigliottina dopo un Triello in cui si è scontrata con le Professoresse Linda Pani e Greta Zuccarello (a sorpresa concorrenti dello show) e Paola Perego in coppia con Frank Matano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

