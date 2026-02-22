L' Eredità un po' di umiltà | bufera su Cristian

Cristian ha vinto a L’Eredità, portando a casa il montepremi, dopo aver superato gli avversari con una strategia decisa. La sua vittoria ha suscitato commenti sui social, dove alcuni hanno criticato il suo atteggiamento, chiedendo più umiltà. La puntata di questa sera ha visto anche momenti di tensione tra i concorrenti, che hanno discusso animatamente sulla scelta delle risposte. La trasmissione continua a catturare l’attenzione del pubblico con i suoi colpi di scena.

Cristian si è confermato campione a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 22 febbraio. Il concorrente, dunque, ha avuto ancora una volta la possibilità di sedersi al tavolo della ghigliottina, dopo aver vinto quella di ieri sera. Di ben 155mila euro il premio in palio, mai dimezzato da Cristian. Quest'ultimo, inoltre, come fatto notare dal conduttore, ha scritto subito la soluzione sul cartoncino a sua disposizione. Non ha aspettato il minuto previsto dal regolamento per ragionarci su. Le parole da collegare erano lavoro, pagamento, importante, ritardo e vangelo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Eredità, bufera su Marco Liorni e Danilo: "Avellino è più a est di Forlì?"Nella puntata di oggi de L'Eredità, andata in onda mercoledì 7 gennaio, si è aperta una discussione tra Marco Liorni e Danilo riguardo alla posizione geografica di Avellino rispetto a Forlì.

L'Eredità, "che sconforto": Cristian travoltoCristian ha vinto una sfida difficile su L'Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni, durante la puntata di sabato 21 febbraio.

