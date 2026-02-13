Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha dichiarato che la città non ha bisogno di un centro di permanenza per i rimpatri, sostenendo che “Un Cpr a Bologna non serve”. La sua posizione arriva dopo aver parlato con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano de Pascale, il quale ha criticato duramente il sistema dei rimpatri e dell’accoglienza, definendolo un fallimento del Governo. Lepore ha spiegato che la città preferisce concentrarsi su politiche di integrazione, piuttosto che su strutture che vede come inutili e dannose. Un dettaglio che distingue la sua presa di posizione è il riferimento al piano regionale, che non contempla l

Il sindaco di Bologna ha sentito il presidente della Regione, de Pascale: "Il sistema dei rimpatri e dell'accoglienza è un fallimento di questo Governo. Il Pd è compatto nel condannare la loro gestione" Il sindaco di Bologna ha sentito il presidente della Regione, de Pascale: "Il sistema dei rimpatri e dell'accoglienza è un fallimento di questo Governo. Il Pd è compatto nel condannare la loro gestione" Diversità è una parola che spaventa, ma se guardiamo bene il nostro mondo e ci guardiamo dentro, in qualche modo siamo tutti diversi. La. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lepore: "Un Cpr a Bologna non serve"

Approfondimenti su lepore bologna

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento Bologna Città 30, che aveva esteso il limite di velocità a tutta la città.

Ultime notizie su lepore bologna

Argomenti discussi: Bologna, sul patto per la sicurezza il Viminale alza la posta: La proposta del sindaco Lepore? Iniziamo da un Cpr; Cpr, Zuppi : Mettere assieme accoglienza e sicurezza è la vera sfida | VIDEO; Un Cpr in Emilia-Romagna? Zuppi è cauto, Lepore attende proposte concrete; Sicurezza e immigrazione, le opposizioni perdono la voce.

«Apriremo un Cpr a Bologna» il ministro Piantedosi risponde a de Pascale: una grana nel centrosinistra dell'Emilia-RomagnaIl titolare del Viminale ha scritto una lettera al presidente Michele de Pascale anticipando anche più risorse alle Regioni sulla sicurezza. Ma la realizzazione di un centro per i rimpatri sarà un imp ... corrieredibologna.corriere.it

Cpr in Emilia-Romagna, Zuppi : Mettere assieme accoglienza e sicurezza è la vera sfidaIl presidente della Cei non entra nel merito della proposta di riaprire i centri per il rimpatrio. De Pascale apre al confronto, il Comune resta contrario e i movimenti rilanciano le critiche ... bolognatoday.it

I 40 milioni dello stadio ai ceti medi: Lepore cambia rotta, scontro politico a Bologna x.com

Il Comune di Bologna ritira i 40 milioni destinati al restyling del Dall’Ara e apre una nuova fase. Dopo la delibera che cancella lo stanziamento, il sindaco Matteo Lepore chiarisce che quelle risorse “non sono di un privato ma dei bolognesi” e verranno utilizzat - facebook.com facebook