leonardo si aggiudica il contratto per i nuovi elicotteri medi del regno unito

Il 2 marzo, il Ministero della Difesa del Regno Unito ha scelto Leonardo per la fornitura dei nuovi elicotteri medi, assegnando loro il contratto per il progetto NMH (New Medium Helicopter). La decisione riguarda una commessa importante per l’industria aeronautica britannica e si traduce in un impegno che coinvolge direttamente posti di lavoro nel settore. La selezione di Leonardo è stata ufficializzata attraverso un comunicato ufficiale.

Il governo britannico ha formalmente selezionato l’elicottero AW-149 per sostituire le flotte di “Puma” Mk.2 della Royal Air Force (RAF), ponendo fine a mesi di incertezza e pressioni politiche. Londra ha assegnato a Leonardo un contratto da 1 miliardo di sterline (1,35 miliardi di dollari) per la consegna di 23 elicotteri utility super-medi, garantendo così il mantenimento dei posti di lavori presso lo stabilimento di Yeovil, nel Somerset. Gli AW-149 saranno infatti assemblati in Inghilterra e consegnati alla RAF direttamente dallo stabilimento britannico. In un videomessaggio pubblicato il 4 marzo, l’Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, ha descritto il Regno Unito come un partner nazionale fondamentale per l’azienda italiana, e un pilastro della presenza industriale a lungo termine. 🔗 Leggi su It.insideover.com

