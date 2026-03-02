Leonardo si aggiudica contratto da 1 miliardo di sterline in Inghilterra

Leonardo UK, società controllata dalla big italiana della difesa Leonardo Group, ha ottenuto un contratto del valore di un miliardo di sterline in Inghilterra. L'accordo riguarda un progetto rilevante nel settore della difesa, anche se i dettagli specifici non sono stati comunicati. La firma del contratto è stata annunciata oggi, segnando un'importante operazione commerciale per l'azienda italiana nel Regno Unito.

Leonardo UK, società controllata dalla big italiana della difesa Leonardo Group, è stata selezionata per un contratto da 1 miliardo di sterline, relativo alla fornitura di elicotteri medi (NMH), da impiegare insieme a velivoli senza equipaggio, a supporto delle operazioni di difesa in tutto il mondo. Lo ha annunciato oggi il Ministero della Difesa inglese. "Questo investimento nella difesa è vantaggioso per la Gran Bretagna a tutti i livelli. Rafforza le nostre Forze Armate, garantisce migliaia di posti di lavoro qualificati nel Regno Unito e crea grandi opportunità di esportazione", ha commentato il Segretario alla Difesa John Healey. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Leonardo si aggiudica contratto da 1 miliardo di sterline in Inghilterra Leggi anche: Linea 10 della Metro di Napoli dal centro ad Afragola: Webuild si aggiudica il contratto da 660 mln Leggi anche: Leonardo: da Arabia Saudita contratto per 4 aerei C-27J MPA Altri aggiornamenti su Leonardo. Temi più discussi: Unipol in evidenza dopo i conti del 2025 superiori alle attese; Il Regno Unito assegna a Leonardo d'Italia un contratto da 1 miliardo di sterline per elicotteri militari; Borse, Wall Street si risolleva in attesa di Trump. Milano resta al palo con le banche; Qusecure si aggiudica il contratto per la Missile Defense Agency. Leonardo si aggiudica contratto da 1 miliardo di sterline in InghilterraLeonardo si aggiudica contratto da 1 miliardo di sterline in Inghilterra QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di ... quifinanza.it ***Leonardo: si aggiudica contratto da 1 mld stg per elicotteri Difesa UkL'annuncio di Londra. Potenziale export da 15 mld in 10 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mar - Leonardo UK si e' aggiudicata un ... ilsole24ore.com La guerra in Medio Oriente mette le ali ai titoli del settore. Leonardo sotto la lente, dopo le indiscrezioni sulla commessa da 1,15 miliardi di euro da parte del ministero della Difesa britannico - facebook.com facebook Leonardo Rossini lascia il ruolo da consigliere: “Motivi famigliari mi impongono un passo indietro” x.com