Il Regno Unito ha inviato una nave e elicotteri anti-drone a Cipro. Il primo ministro britannico ha annunciato che Londra aumenterà la presenza militare nel Mediterraneo orientale. La decisione riguarda il rafforzamento delle capacità militari nella zona. La mossa arriva in un momento di tensione nella regione.

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha dichiarato che Londra rafforzerà la propria presenza militare nel Mediterraneo orientale. Il premier ha dichiarato che invierà a Cipro il cacciatorpediniere Hms Dragon, oltre a elicotteri dotati di capacità anti-drone. La scelta è giunta dopo un colloquio tra Starmer e il presidente dell’isola mediterranea, Nikos Christodoulides. “Agiremo sempre nell’interesse del Regno Unito e dei nostri alleati”, queste le parole di Starmer per annunciare il potenziamento delle operazioni difensive britanniche nell’area. La Hms Dragon, un cacciatorpediniere Type 45, è l’unico assetto della Marina britannica in grado di intercettare e abbattere missili balistici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Regno Unito manda i rinforzi a Cipro: una nave ed elicotteri anti-drone

Nuova ondata di attacchi su Teheran, l’Iran minaccia l’Europa: «State fuori dalla guerra». Starmer invia nave ed elicotteri a Cipro – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

Francia e Regno Unito mandano sistemi antimissile e navi da guerra a CiproGli alleati europei in soccorso di Cipro, dove ieri due droni hanno colpito la base britannica di Akrotiri sull'isola.

Una selezione di notizie su Regno Unito

Temi più discussi: Le nuove tariffe di Trump creano caos infernale nel Regno Unito e UE; Direzione Londra, obbligo dell’Eta: da oggi scattano i controlli; Trump manda Melania all’Onu per spiegare l’attacco all’Iran; Anche Cipro (Ue) nella ritorsione iraniana. Quali conseguenze?.

Viaggi nel Regno Unito, scattano le sanzioni per l’obbligo dell’ETA: ecco come richiederla, i costi e le tempisticheDa oggi 25 febbraio 2026 serve l'ETA per entrare nel Regno Unito: ecco come richiederla, quanto costa e chi è esentato ... ilfattoquotidiano.it

Regno Unito, obbligo di «Eta» per tutti i turisti: la misura è in vigore da aprile, ma ora scattano i controlliLe nuove norme sono in vigore da mesi, ma da mercoledì 25 febbraio finisce il periodo di tolleranza : il «permesso digitale» non equivale a un visto e servirà a «snellire le operazioni al confine» ... corriere.it

Nell’ultimo sondaggio YouGov sul Regno Unito i Verdi (21%) sorpassano i Laburisti del premier Starmer (16%, come i Conservatori). La prima forza politica resta Reform UK (14%), il partito di destra guidato da Nigel Farage. - facebook.com facebook

Secondo @thetimes il Regno Unito sta per inviare una nave militare a Cipro x.com