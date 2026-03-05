Venerdì 6 marzo alle 21, la rassegna Partiture presso Zo Centro Culture Contemporanee di Catania presenta “Unreality”, una performance audio e video dal vivo. L'evento fa parte della stagione 2025-2026, dedicata a linguaggi innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea. La serata vede protagonista l'artista Halina Rice, conosciuta per la sua elettronica immersiva.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Venerdì 6 marzo, alle ore 21, la stagione 2025-2026 di Partiture, la rassegna di Zo Centro culture contemporanee di Catania dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea, ospita “Unreality”, performance audiovideo live della musicista elettronica inglese Halina Rice legata all'ultimo album uscito a ottobre. L'evento è realizzato in coproduzione con Basemental e in collaborazione con Luce del Sud. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

You're not just a musician, you're an event manager: Halina Rice talks A/V live sets & studio tips

Discussioni sull' argomento Unreality: Halina Rice trasforma Z? in un bagno sensoriale audiovisivo; Catania - Z? Centro Culture Contemporanee : Halina Rice con Unreality a Partiture.

L'elettronica immersiva di Halina Rice

A Catania la performance immersiva di Halina RiceVenerdì 6 marzo, alle ore 21, la stagione 2025-2026 di Partiture, la rassegna di Z? Centro culture contemporanee di Catania dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettr

Venerdì 6 Marzo 2026, alle ore 21.00, presso Zo Centro Culture Contemporanee, in Piazzale Asia 6, a Catania, avrà luogo il concerto di Halina Rice. Maggiori informazioni sul portale Discover Acireale: https://discover-acireale.it/it/eventi/halina-rice-live-zo-cen - facebook.com facebook