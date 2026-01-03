La doppietta di Rice manda i Gunners sei in vantaggio
L'Arsenal rafforza la propria posizione in classifica grazie alla vittoria per 3-2 contro il Bournemouth. La doppietta di Declan Rice si rivela determinante, portando i Gunners a sei punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Questa prestazione contribuisce a consolidare il percorso della squadra nel campionato di Premier League.
2026-01-03 21:25:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Arsenal si porta in testa alla Premier League con sei punti di vantaggio grazie alla doppietta di Declan Rice che assicura la vittoria per 3-2 a Bournemouth. Il vantaggio dei Gunners in vetta è stato ridotto a tre punti dalla vittoria per 3-1 dell’Aston Villa sul Nottingham Forest all’inizio della giornata. E sembrava che potesse essere una serata dannosa per gli uomini di Mikel Arteta quando Evanilson si è avventato su un errore di Gabriel per portare Bournemouth in vantaggio nelle prime fasi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
