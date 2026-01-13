Daniele Interrante sul caso Signorini | Collaborava con Corona Ai pranzi da Lele Mora c'era anche lui
Daniele Interrante commenta il caso che coinvolge Alfonso Signorini, in seguito alle accuse di Fabrizio Corona. L'ex volto televisivo ha rilasciato dichiarazioni su presunti rapporti tra Signorini e Corona, evidenziando incontri e collaborazioni passate, come quelli ai pranzi organizzati da Lele Mora. La vicenda resta al centro dell’attenzione, sollevando domande sulla trasparenza e i legami nel mondo dello spettacolo.
Daniele Interrante interviene sul caso che vede coinvolto Alfonso Signorini dopo le accuse di Fabrizio Corona. A Lo stato delle cose, l'ex volto di Uomini e Donne conferma i rapporti passati tra il direttore e l'ex re dei paparazzi. E sulle chat con Medugno: "Se c'è una colpa, è a metà". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fabrizio Corona, parla Lele Mora: Tra noi baci e toccate. Quando trovavo un maschio alfa, lo sottomettevo. Platinette: Fabrizio subiva, ma ha preso 5 milioni; Marco Travaglio scoppia a piangere per Fabrizio Corona: Non posso non volergli bene; Giletti: “Quando Corona ha tentato di fregare Signorini”, il filmato d’archivio; Il Caso Signorini: Le Rivelazioni Shock di Giletti e Corona.
