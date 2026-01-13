Daniele Interrante sul caso Signorini | Collaborava con Corona Ai pranzi da Lele Mora c'era anche lui

Daniele Interrante commenta il caso che coinvolge Alfonso Signorini, in seguito alle accuse di Fabrizio Corona. L'ex volto televisivo ha rilasciato dichiarazioni su presunti rapporti tra Signorini e Corona, evidenziando incontri e collaborazioni passate, come quelli ai pranzi organizzati da Lele Mora. La vicenda resta al centro dell’attenzione, sollevando domande sulla trasparenza e i legami nel mondo dello spettacolo.

Caso Signorini, parla Daniele Interrante: "Io Alfonso lo conosco molto bene, stava ai pranzi con noi da Lele Mora. Corona? Genio del male" - L'ex tronista e modello ha detto la sua sul caso mediatico del momento in un'intervista per Lo stato delle cose. today.it

Le bombe di Fabrizio Corona a Lo Stato delle Cose su Rai 3: "In arrivo altre denunce, il sistema Signorini è come quello di Lele Mora. Ho attaccato l'uomo più potente di ... - Massimo Giletti si è occupato del caso che sta scuotendo Mediaset a Lo Stato delle Cose: nel corso della puntata è intervenuto Fabrizio Corona, che ha annunciato nuove denunce in arrivo e ha spiegato ... mowmag.com

