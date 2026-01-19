Un nuovo Welfare Culturale per le imprese all’Hub di Arbostella  

È stato avviato all’Hub di Arbostella il nuovo programma di “Welfare Culturale” dedicato alle imprese. La misura Cultura Cresce, istituita dal Mi.C. con Decreto 72 del 20 marzo 2025, si inserisce nel Fondo Imprese Culturali e Creative 2021-2027, con un budget complessivo di 151 milioni di euro. Si tratta di un’iniziativa volta a favorire l’integrazione tra attività aziendali e promozione culturale, sostenendo lo sviluppo del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti È a regime la misura Cultura Cresce istituito dal Mi.C. con Decreto 72 del 20 marzo 2025, il Fondo Imprese Culturali e Creative 2021-2027 dotato di un budget complessivo di 151.710.000 Euro. Cultura Cresce è un incentivo del Ministero della Cultura, gestito da Invitalia, volto a sostenere la nascita e lo sviluppo di Imprese Culturali e Creative (I.C.C.) nelle regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) con agevolazioni fino all’80% per progetti, consulenze, investimenti e linee di interventi dedicate a nuove imprese, imprese consolidate e del terzo settore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Domani, mercoledì 17 dicembre alle 17:30, presso l’Hub della Creatività e della Comunicazione ad Arbostella, si terrà un incontro pubblico per presentare la misura Cultura Cresce, istituita dal MiC con un finanziamento di oltre 151 milioni di euro destinato alle imprese culturali e creative.

Nuovo welfare culturale . In Valdichiana si fa sul serio. Seimila studenti coinvolti

Il nuovo welfare culturale in Valdichiana rappresenta un’iniziativa significativa, coinvolgendo circa seimila studenti. Presentato come uno dei progetti più ampi e integrati realizzati dall’Unione dei Comuni negli ultimi anni, mira a promuovere l’accesso e la partecipazione culturale. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di impegno concreto per valorizzare il patrimonio e le opportunità educative sul territorio, contribuendo allo sviluppo sociale e culturale della comunità.

