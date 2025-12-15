Lega Pro girone C 18esima giornata il Crotone batte il Casarano con i gol di Murano e Zunno e cancella la brutta sconfitta in Coppa Italia e quella di Catania in campionato

Nel match valido per la 18ª giornata di Lega Pro girone C, il Crotone torna alla vittoria superando il Casarano 2-0. I gol di Murano e Zunno hanno permesso ai calabresi di cancellare le sconfitte recenti in Coppa Italia e in campionato, consolidando la posizione in classifica.

Crotone 2 Casarano 0 Marcatori: 27° Murano, 51° Zunno Crotone (4-2-3-1): Merelli, Cocetta, Berra (Cargnelutti), Di Pasquale, Guerra, Vinicius (Calvano), Sandri, Zunno, Gomez (Piovanello), Maggio (Gallo), Murano (Perlingeri). All. Longo Casarano (3-4-3): Bacchin, Gyamfi, Guastamacchia, Gega, Cajazzo, Maiello, Logolusso, Pinto (Di Dio), Chirico', Lulic (Ferrara), Perez (Zanaboni). All. Di Bari Arbitro: Fabrizio Ramondini di Palermo Ass. Mario Chichi di Palermo – Manfredi Scribani di Agrigento Quarto giudice a bordo campo: Giuseppe Rispoli di Locri Operatore FVS: Davide Gigliotti di Lamezia Terme Ammoniti: Pinto, Chirico' Angoli: 4 a 2 per il Crotone Recupero: 5 e 5 minuti Spettatori: 3.

