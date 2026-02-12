La madre di un bambino in attesa di un cuore nuovo si trova di fronte a una corsa contro il tempo. Dopo due anni di attesa, il trapianto sembra ormai imminente, ma le speranze sono appese a un miracolo. Intanto, al Monaldi è stata sospesa la direttrice dell’unità di Cardiochirurgia, mentre si cercano donatori compatibili dalla “lista” europea. La famiglia aspetta con ansia, sperando che il cuore arrivi in tempo.

«Il tempo scorre veloce, mio figlio non sta bene ed è in gravi condizioni. Da cinquanta giorni lotta tra la vita e la morte. L’unica cosa che voglio fare è un appello: spero che per lui arrivi presto un altro cuore. Oggi potrebbe essere sottoposto a un secondo trapianto, domani non sappiamo se sarà ancora possibile. Se non arriva un nuovo cuoricino entro quarantotto ore, potrebbe non farcela». A parlare è Patrizia, la madre del piccolo Francesco (nome di fantasia), il bambino di due anni e tre mesi sottoposto a un trapianto lo scorso 23 dicembre presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Il cuore impiantato era però «bruciato», lesionato durante il trasporto da Bolzano, dove si trovava il piccolo donatore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La madre del bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato": «Aspettavamo quel trapianto da 2 anni. Ora attendiamo un miracolo, entro 48 ore»

La madre del piccolo in attesa di un cuore nuovo si aggrappa a ogni speranza.

Una corsa contro il tempo per trovare un cuore nuovo.

