Caso Paragon la procura conferma | Cancellato è stato spiato attacco il 14 dicembre 2024

La procura ha confermato che il 14 dicembre 2024 ci sarà un attacco informatico legato al caso Paragon. Dalle indagini è emerso che il direttore di Fanpage è stato oggetto di spionaggio, con telefoni che sono stati sottoposti a intercettazioni e monitoraggio. Le autorità hanno inoltre verificato che alcuni dispositivi sono stati cancellati durante le indagini.