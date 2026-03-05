Caso Paragon la procura conferma | Cancellato è stato spiato attacco il 14 dicembre 2024
La procura ha confermato che il 14 dicembre 2024 ci sarà un attacco informatico legato al caso Paragon. Dalle indagini è emerso che il direttore di Fanpage è stato oggetto di spionaggio, con telefoni che sono stati sottoposti a intercettazioni e monitoraggio. Le autorità hanno inoltre verificato che alcuni dispositivi sono stati cancellati durante le indagini.
Dalle indagini condotte dalla Procura sul caso Paragon è stata confermata l'attività di spionaggio sui telefoni del direttore di Fanpage.it Cancellato e degli attivisti Caccia e Casarini: "Il periodo di presumibile compromissione dei dispositivi in uso a Casarini, Caccia e Cancellato risalirebbe alle prime ore del 14 dicembre 2024", si legge in una relazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Paragon, Scotto (Pd) insiste: “Meloni deve dirci chi ha spiato cittadini italiani, vicenda che apre a scenari catastrofici”Il deputato Arturo Scotto interroga la Presidente Meloni sugli attacchi informatici condotti tramite il software Paragon, che ha colpito giornalisti,...
Caso Paragon, la mossa del Parlamento europeo contro lo spionaggio illegale: “A rischio la democrazia”Il gruppo di interesse contro gli spyware del Parlamento europeo si è riunito oggi per la prima volta.
