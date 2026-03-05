I supporter esprimono il loro punto di vista sulla squadra, sottolineando che il pareggio di Bonfanti è stato considerato una fortuna, mentre l’attacco senza Artistico appare privo di incisività. Lo Spezia mostra segnali di miglioramento, anche se mantiene i problemi ricorrenti legati alle difficoltà strutturali, in particolare nelle fasi offensive. La squadra si sta attestando su determinati livelli, ma i limiti persistono.

Spezia in crescita, ma afflitto dai consueti limiti strutturali in entrambe le fasi, specie in attacco. È una squadra Artistico-dipendente, dal mercato non è arrivato il bomber promesso. L'assunto di Michele Masala, uno dei 162 monumentali tifosi presenti all'Euganeo, riflette una realtà che si perpetua da 28 partite. "La salvezza è davvero difficilissima - continua il tifoso del club 'Franco Cavatorti' -, così come lo sarà la partita di sabato contro il Monza. Mancano ancora dieci partite, bisogna lottare per traguardare i play-out. La squadra è in ripresa, pur al netto dei soliti errori e della sfortuna. Lo Spezia ha dimostrato a Padova un'ottima reazione e avrebbe meritato la vittoria.

Le opinioni dei supporter. "Il pari di Bonfanti è stata una benedizione. Ma l'attacco senza Artistico è impalpabile»

Le opinioni dei supporter. I tifosi aquilotti avviliti e delusi dopo la sconfitta: "Ora la salvezza diretta si fa davvero difficile»Sconfitta immeritata e pesante, ma si è visto lo Spezia con i consueti limiti in difesa e in attacco.

Durmush arriva in prestito. Il bulgaro rinforza l’attacco. Trasferta senza i supporterIl centrocampista pesarese classe 2008 Edoardo Mariani è un nuovo giocatore del Venezia ma rimarrà in prestito a Pesaro fino al 30 giugno 2026.

