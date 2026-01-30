Il mercato si sblocca con l’arrivo di Durmush in prestito. Il centrocampista bulgaro rinforza l’attacco del Venezia, che punta a migliorare la rosa senza investimenti immediati. La squadra partirà per la trasferta senza i supporter, una scelta dovuta alle restrizioni attuali. Intanto, il centrocampista pesarese Edoardo Mariani, classe 2008, si lega al Venezia ma continuerà a giocare in prestito a Pesaro fino alla fine della stagione.

Il centrocampista pesarese classe 2008 Edoardo Mariani è un nuovo giocatore del Venezia ma rimarrà in prestito a Pesaro fino al 30 giugno 2026. Intanto in casa Vis continua anche la ristrutturazione degli esterni. Ieri è stato definito l’acquisto dell’attaccante bulgaro Mert Durmush, in prestito dal Pisa fino al termine della stagione. Il classe 2005 ha trascorso la prima metà di campionato alla Ternana, dieci presenze un gol e un assist. Nella scorsa stagione è stato invece un pilastro dell’attacco del Sestri Levante. Quattro gol e quattro assist per lui nella scorsa annata con i liguri. Di piede mancino si sta già allenando con la Vis da una settimana e domani contro la Pianese potrebbe già trovare spazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Durmush arriva in prestito. Il bulgaro rinforza l’attacco. Trasferta senza i supporter

