I tifosi dello Spezia esprimono delusione dopo la sconfitta, definendola immeritata e pesante. La squadra ha mostrato ancora i propri limiti in difesa e in attacco, mentre i supporter si lamentano della difficile strada verso la salvezza diretta. La partita ha lasciato molti dubbi e insoddisfazioni tra i presenti, che ora temono un cammino più complicato.

Sconfitta immeritata e pesante, ma si è visto lo Spezia con i consueti limiti in difesa e in attacco. Dal mercato di gennaio non sono arrivati i miglioramenti auspicati. Tifosi aquilotti sempre più avviliti e delusi per la quattordicesima sconfitta stagionale delle Aquile: "Poche speranze per la salvezza diretta, speriamo nei play-out". Deluso Emanuele Simani: "Sconfitta amarissima e immeritata, Micai ha compiuto miracoli sui tiri di Artistico e Valoti. Resta, però, uno Spezia con troppi problemi in attacco, incapace di finalizzare la mole di gioco creata. Un ko molto grave per la classifica, ora è veramente difficile traguardare la salvezza diretta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il punto di vista dei supporter. I tifosi tra rabbia e amarezza: "Stiamo naufragando verso la C»È un autentico grido di dolore quello che migliaia di tifosi aquilotti stanno esternando in queste ore, tra sbigottimento, amarezza, rabbia,...

Le opinioni dei supporter. I tifosi aquilotti avviliti e delusi dopo la sconfitta: Ora la salvezza diretta si fa davvero difficile»La débacle contro la Reggiana lascia l’amaro in bocca Speriamo nei play-out. Ma manca tanta qualità. sport.quotidiano.net