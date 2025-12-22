A Roma l’arte prende vita | Van Gogh e Hiroshige protagonisti di un’esperienza immersiva

The Wow Side – Shopping Centre. Viale Donato Bramante, 3165?00054 Fiumicino RM Piano 1 – Magico Room. Orari:  Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 – alle 20.00. Ingresso gratuito. Il centro commerciale The Wow Side inaugura una nuova stagione dedicata alla cultura con Art Revive, un progetto digitale immersivo che riunisce in un unico percorso esperienziale quattro grandi protagonisti dell’Ottocento: Vincent van Gogh, Gustave Courbet, Johan Christian Dahl e Utagawa Hiroshige. Un’operazione originale che mette in dialogo tradizioni artistiche lontane, dall’Europa al Giappone, rivelando un sorprendente filo conduttore: la capacità di trasformare il paesaggio in un luogo emotivo, intimo e profondamente umano. 🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

