A Roma l’arte prende vita | Van Gogh e Hiroshige protagonisti di un’esperienza immersiva
The Wow Side – Shopping Centre. Viale Donato Bramante, 3165?00054 Fiumicino RM Piano 1 – Magico Room. Orari: Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 – alle 20.00. Ingresso gratuito. Il centro commerciale The Wow Side inaugura una nuova stagione dedicata alla cultura con Art Revive, un progetto digitale immersivo che riunisce in un unico percorso esperienziale quattro grandi protagonisti dell’Ottocento: Vincent van Gogh, Gustave Courbet, Johan Christian Dahl e Utagawa Hiroshige. Un’operazione originale che mette in dialogo tradizioni artistiche lontane, dall’Europa al Giappone, rivelando un sorprendente filo conduttore: la capacità di trasformare il paesaggio in un luogo emotivo, intimo e profondamente umano. 🔗 Leggi su Funweek.it
Leggi anche: Pompei prende vita nella nuova esperienza immersiva
Leggi anche: Van Gogh, la vita oltre i colori: the Immersive Experience
La Pietà Rondanini di Michelangelo prende vita - L'esperienza immersiva al “MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo” di Roma dal 12 Dicembre al 18 Gennaio 2026 ... acistampa.com
Quando la violenza diventa memoria: a Roma prende vita il Museo del Patriarcato - Inaugurato a Roma il Mupa, Museo del Patriarcato: un percorso immersivo che denuncia violenze, disuguaglianze e stereotipi che ancora segnano la vita delle donne Per la Giornata internazionale per ... it.euronews.com
Galleria Nazionale d'arte Moderna e Contemporanea - Roma - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.