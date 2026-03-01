Le notizie più importanti di oggi 1 marzo 2026 a Latina e in provincia

Ecco le notizie più importanti di oggi a Latina e in provincia. Questa domenica 1 marzo 2026 sono avvenuti vari eventi nel territorio pontino, tra cui interventi delle forze dell’ordine, inaugurazioni e aggiornamenti su emergenze locali. La giornata si è caratterizzata per alcune novità che hanno coinvolto cittadini e istituzioni, offrendo un quadro dettagliato di quanto accaduto nel corso della giornata.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco di seguito il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questa domenica 1 marzo nel territorio pontino. - Un giovane di 19 anni di Minturno è stato accoltellato a Napoli. Soccorso è stato portato in ospedale dove sono accorsi anche i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione l’aggressione sarebbe avvenuta durante un tentativo di rapina dello scooter. Indagini in corso. - Scippato in stazione mentre sale sul treno è stato derubato della collana d’oro che indossava. L’uomo di 45 anni è rimasto vittima dell’azione fulminea di tre giovani dandosi poi alla fuga. Una fuga che però è durata poco; uno è stato arrestato e due denunciati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Le notizie più importanti di oggi 1 gennaio 2026 a Latina e in provinciaLe notizie di oggi, primo giorno del 2026, a Latina e nel resto della provincia: in breve il racconto di questo giovedì 1 gennaio attraverso i fatti...

Le notizie più importanti di oggi 2 gennaio 2026 a Latina e in provincia- C’è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne di Monte San Biagio trovata senza vita il 29 dicembre nel cortile di un condominio a...

Lunedì da Leoni del 23 febbraio 2026 - Potenza buona la prima con il Latina

Le notizie più importanti di oggi 27 febbraio 2026 a Latina e in provinciaIl riepilogo di questo venerdì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti in questa giornata sul territorio pontino ... latinatoday.it

Basket, Adamant bocciata all'esame di Latina: due quarti buoni, poi il crollo finale x.com

