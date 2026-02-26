Tar accoglie ricorso del titolare di uno stabilimento | annulla la revoca della concessione del Comune

Il Tar ha deciso di accogliere il ricorso di un gestore di uno stabilimento balneare, annullando la revoca della concessione decisa dal Comune. La decisione è stata presa nella giornata di ieri dalla Prima sezione del tribunale amministrativo, che ha esaminato il caso di un imprenditore attivo da tempo nella zona di Le Cesine, situata nel territorio di Vernole.

LE CESINE (Vernole) - Il Tar accoglie il ricorso di uno stabilimento balneare: con una sentenza emessa nella giornata di ieri, la Prima sezione del tribunale amministrativo ha infatti dato ragione a un imprenditore turistico operante da anni a Le Cesine, la località costiera nel territorio di.