Dior Gucci Miu Miu Saint Laurent Le campagne che fanno sognare e dettano le tendenze della stagione sono appena uscite Supermodel capi iconici e borse cult | tutto quello che c' è sapere per restare aggiornati sulla moda che conta

La primavera-estate 2026 porta un’ondata di campagne pubblicitarie che catturano l’attenzione. Le grandi griffe come Dior, Gucci, Miu Miu e Saint Laurent lanciano immagini che fanno sognare, con supermodel e borse iconiche. Le nuove collezioni si fanno vedere con un messaggio forte e chiaro, pronti a dettare le tendenze della stagione. Le campagne tornano a essere veri e propri manifesti visivi, segnando un momento importante nel mondo della moda.

L'arrivo della Primavera-Estate 2026 segna un momento chiave per la comunicazione della moda: le campagne pubblicitarie tornano a essere veri e propri manifesti visivi. Capaci di raccontare identità, visioni creative e nuove sensibilità culturali. In una stagione in cui il confine tra fashion, cinema e pop culture si fa sempre più sottile, le grandi maison scelgono lo storytelling come linguaggio dominante. Alternando immagini intime e narrative corali, minimalismo concettuale e costruzioni iconiche ad alto impatto. Ecco a voi "La Famiglia" gucciness secondo Demna: sprezzatura tutta italiana, cupa e sexy X Da Dior a Miu Miu, passando per Prada, Gucci, Bottega Veneta, Louis Vuitton.

