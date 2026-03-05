le interviste brutta botta me ce ne dobbiamo fregare

Le interviste dopo la partita riportano le parole di alcuni giocatori e allenatori coinvolti nel match contro la Juventus Next Gen. La squadra ha subito la prima sconfitta in dieci incontri, e le dichiarazioni fanno riferimento alla delusione per il risultato e alla volontà di lasciarsi alle spalle questa battuta d’arresto. Nessun commento su cause o motivazioni, solo il resoconto degli interventi post-partita.

C’è poco da dire. C’è veramente poco da dire nel commentare questa sconfitta contro la Juventus Next Gen, la prima in dieci scontri diretti. Dopo i complimenti dell’allenatore ospite, Massimo Brambilla - "Il Pontedera è una squadra viva, chi ci gioca contro soffre" - quello di casa, Piero Braglia, trasuda amarezza e perplessità: "E’ sempre il solito disco. Io sono qui da quattro partite, come faccio a dire qualcosa a questi ragazzi? Ci stanno mettendo tutto, stano cercando di fare il possibile per togliersi dai guai. Però sbagliamo troppe occasioni, siamo poco cinici, ma io gli dico di continuare perché non valiamo certamente l’ultimo posto della classifica vedendo le altre squadre che giocano contro di noi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

