Ciclocross caduta e ritiro a Mol per Wout van Aert | brutta botta al ginocchio destro

Durante la quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026 a Mol, in Belgio, Wout van Aert è caduto e si è ritirato a causa di una ferita al ginocchio destro. L'incidente si è verificato sotto la neve, mentre il belga, in testa insieme a Mathieu van der Poel, cercava di affrontare una curva. La caduta ha interrotto la sua prova, lasciando aperti i risultati della competizione.

Nel corso della quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026 di ciclocross è caduto ed è stato costretto al ritiro il belga Wout van Aert: sotto la bufera di neve di Mol, in Belgio, il padrone di casa era in testa assieme al neerlandese Mathieu van der Poel, ma nell’impostare una curva è finito a terra. Nel corso del sesto giro della gara élite maschile, infatti, mentre la coppia era al comando, con van der Poel a dettare il ritmo e van Aert incollato alla sua ruota, nell’impostazione di una curva il belga è finito a terra, si è prontamente rialzato, ma subito si è ritrovato attardato nei confronti dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

Buon anno da van der Poel! Vince nonostante una caduta: fanno 7 su 7 in stagione.

