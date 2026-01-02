Ciclocross caduta e ritiro a Mol per Wout van Aert | brutta botta al ginocchio destro

Durante la quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026 a Mol, in Belgio, Wout van Aert è caduto e si è ritirato a causa di una ferita al ginocchio destro. L'incidente si è verificato sotto la neve, mentre il belga, in testa insieme a Mathieu van der Poel, cercava di affrontare una curva. La caduta ha interrotto la sua prova, lasciando aperti i risultati della competizione.

Nel corso della quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026 di ciclocross è caduto ed è stato costretto al ritiro il belga Wout van Aert: sotto la bufera di neve di Mol, in Belgio, il padrone di casa era in testa assieme al neerlandese Mathieu van der Poel, ma nell'impostare una curva è finito a terra. Nel corso del sesto giro della gara élite maschile, infatti, mentre la coppia era al comando, con van der Poel a dettare il ritmo e van Aert incollato alla sua ruota, nell'impostazione di una curva il belga è finito a terra, si è prontamente rialzato, ma subito si è ritrovato attardato nei confronti dell'avversario.

LIVE MOL Exact cross! Penultima sfida van der Poel vs van Aert ai bordi del lago d'argento. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Per l’occasione c’è anche il ritorno di van Aert che ha saltato Diegem e Baal ... eurosport.it

Mathieu van der Poel vince anche il primo cross dell'anno, anche questo in solitaria Questa volta però ha dovuto sudarsela: Verstrynge ha lottato fino al penultimo giro mentre l’olndese stesso è stato vittima di una caduta #Ciclocross #vanderpoel x.com

Laurens Sweeck non correrà più durante questa stagione di ciclocross a causa di una lussazione acromioclavicolare di grado massimo riportata dopo una caduta avvenuta ieri all'#X2OBadkamersTrofee di Loenhout - facebook.com facebook

