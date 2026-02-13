Potere al femminile | le manager e le imprenditrici bresciane che fanno girare l' economia

Le manager e le imprenditrici bresciane che fanno girare l’economia sono protagoniste di un cambiamento evidente: tra loro, alcune hanno raggiunto ruoli di rilievo grazie a decenni di esperienza, spesso trainate da un’eredità familiare, mentre altre si sono affermate con spirito imprenditoriale, sfidando gli stereotipi di genere. In una provincia dove il settore manifatturiero domina, queste donne portano avanti aziende di successo e contribuiscono a rinnovare il tessuto economico locale. La loro presenza si distingue non solo per i risultati ottenuti, ma anche per la capacità di innovare e adattarsi alle nuove sfide di mercato

Ci sono le veterane, quelle che i piani alti li bazzicano da un po': sia per meriti di famiglia che per spirito imprenditoriale. Poi ci sono quelle più giovani ma che non mollano mai, che riescono ad emergere nonostante il gender gap, patriarcato, misoginia (purtroppo) ancora diffusa e sguardi torvi. Sono le donne di potere che a Brescia (e non solo) hanno fatto e stanno facendo la differenza. Sul capitalismo sventola anche la loro bandiera, alla faccia dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su potere femminile

Ultime notizie su potere femminile

Argomenti discussi: Donne e potere: Gutenberg fa il punto 80 anni dalla prima volta al voto; Visionarie 2026, donne ancora più eretiche tra cinema e tv; Iran, l’ideologia contro la grazia delle donne; Cinema italiano, dietro la quinte la parità di genere è ancora un miraggio.

Potere al femminile: le manager e le imprenditrici bresciane che fanno girare l'economiaDalle veterane che guidano aziende consolidate alle giovani imprenditrici che sfidano stereotipi e pregiudizi: ecco le 12 donne bresciane che stanno rivoluzionando il mondo del lavoro, guidando impr ... bresciatoday.it

Donne e potere: Gutenberg fa il punto 80 anni dalla prima volta al votoIl 10 marzo 1946 per la prima volta le donne italiane votarono alle elezioni amministrative, esercitando il diritto di elettorato attivo e passivo. In questi ottant’anni molte cose sono cambiate, altr ... msn.com

L'Iconografia del potere femminile tra Madrid e la Sicilia: Isabella Clara Eugenia e Dorotea Barresi. Il ritratto dell’Infanta Isabella Clara Eugenia qui presentato — riconducibile alla raffinata scuola di Frans Pourbus il Giovane — non è una semplice effigie celeb - facebook.com facebook