Vite da badanti nella Agrigento che invecchia | chi sono da dove vengono e quanto guadagnano
Nell’entroterra e lungo la costa di Agrigento, molte case mostrano segni di abbandono e silenzio, con finestre chiuse e persiane socchiuse. In questo contesto, le badanti rappresentano un supporto fondamentale per le famiglie, spesso provenienti da altre regioni o paesi. Questo lavoro, caratterizzato da condizioni di vita e retribuzioni variabili, riflette le sfide di un invecchiamento che coinvolge tutta la comunità agrigentina.
Nell’entroterra Agrigentino, così come lungo la costa, ci sono case con finestre abbassate, persiane socchiuse, il silenzio rotto solo da una televisione accesa a volume basso. Dentro ci vivono persone anziane, sole nella maggior parte dei casi, con autonomie ridotte e una rete familiare fragile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
