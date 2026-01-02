Vite da badanti nella Agrigento che invecchia | chi sono da dove vengono e quanto guadagnano

Nell’entroterra e lungo la costa di Agrigento, molte case mostrano segni di abbandono e silenzio, con finestre chiuse e persiane socchiuse. In questo contesto, le badanti rappresentano un supporto fondamentale per le famiglie, spesso provenienti da altre regioni o paesi. Questo lavoro, caratterizzato da condizioni di vita e retribuzioni variabili, riflette le sfide di un invecchiamento che coinvolge tutta la comunità agrigentina.

